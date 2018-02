"Wyciągaliśmy ją z samochodu, już nie chodziła". Siostra Oksany opowiada o dramacie

Oksana - Ukrainka, którą pracodawca zostawił na przystanku i nie wezwał pogotowia - jest sparaliżowana. Nie może jeść. Nie wiadomo, czy będzie mogła chodzić. Jej siostra opowiada o dramacie w Krekowie koło Środy Wielkopolskiej.

Jak pamięta dramatyczne chwile?

Rano było jeszcze gorzej. Siostra Oksany poprosiła współpracowników o pomoc. - Osobom, które z nami pracowały, powiedziałam, że nie pójdę do pracy, bo Oksana źle się czuje - opowiada. Poprosiła koleżankę, by ktoś wezwał karetkę, bo Oksana może umrzeć. Usłyszała, że przyjdzie szef i zobaczy, co się dzieje.

Kazał przygotować Oksanę i we trójkę wsiedli do samochodu. Natalia Kozanchyn myślała, że jadą do szpitala. - Wjechał do Środy Wielkopolskiej i tam krążył. Nie mogłam zrozumieć, gdzie jesteśmy, bo nie znam miasta - wspomina. Zatrzymał się na przystanku autobusowym.