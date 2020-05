Wybuchy na Słońcu największe od trzech lat

29 maja na Słońcu doszło do największego wybuchu od października 2017 roku. Jak informuje NASA, erupcja została dostrzeżona dzięki specjalnemu obserwatorium, które kontroluje, do jakich zjawisk dochodzi na Słońcu. Rozbłyski słoneczne dzielą się na trzy kategorie: C, M oraz X. Piątkowy wybuch zaliczony został do tej drugiej kategorii.