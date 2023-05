Atak dronów na Kreml. Moskwa obiecuje odwet

Internet obiegają nagrania z Moskwy. Widać dym i pożar na Kremlu

W godzinach popołudniowych do internetu trafiły filmiki i zdjęcia z Moskwy. Na wielu widać moment uderzenia obiektu latającego w budynek Kremla. Wygląda to tak, jakby dron zbliżył się do dachu kremlowskiej rezydencji i wybuchł.