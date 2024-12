Wybuchowa reklamówka. Porządki u wujka zakończyły się wizytą saperów

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (9 grudnia). Jak podaje lokalna rozgłośnia radiowa, mieszkaniec stolicy przyjechał do domu swojego zmarłego wujka we wsi Krzyżowa w powiecie żywieckim, w województwie śląskim. Zamierzał uporządkować rzeczy po krewnym.

- Absolutnie nie można czegoś takiego ruszać. Nie podnosić, nie przenosić, nie dotykać, tylko powiadomić odpowiednie służby, w tym policję. My przyjeżdżamy na miejsce i sprawdzamy, czy to rzeczywiście jest to. Mnóstwo jest zgłoszeń, gdzie później okazuje się, że są to np. jakieś skorodowane części wiader - mówi dla rozgłośni Mirosława Piątek, rzecznik prasowa KPP w Żywcu.