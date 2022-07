Sądna noc w zakładach Orlenu w Czechach

W należących do Orlenu zakładach chemicznych w pobliżu Litvinowa w Czechach doszło w nocy do eksplozji, na skutek której doszło do pożaru. Cztery osoby zostały ranne. Na miejscu zdarzenia działania prowadziło dziewięć jednostek strażaków. Orlen Unipetrol podał na Twitterze, że przyczyną zdarzenia była "usterka techniczna".