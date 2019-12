Wybuch w Szczyrku. Strażak spadł z wysokości ok. 3 m

Szczyrk. Trwa wyścig z czasem. Ratownicy odgruzowują miejsce, w którym wybuchł gaz i zawalił się dom. Na miejscu doszło do kolejnego wypadku - ranny został strażak.

Mężczyzna miał spaść z wysokości ok. 3 metrów. Komendant śląskiej straży pożarnej Jacek Kleszczewski sprecyzował, że strażak "nieszczęśliwie się poślizgnął i obił nogę". - Został prewencyjne przewieziony do zdiagnozowania - dodał. Na miejscu pracuje ok. 100 strażaków.

Do wybuchu gazu doszło w środę wieczorem przy ul. Leszczynowej w Szczyrku. Runął dom, w którym było zameldowanych 8 osób - podano nieoficjalnie. - Boję się, że to może być jedna z największych tragedii, jaka zdarzyła się w mieście. To co zobaczyłem, nie da się opisać słowami. Jest jedno wielkie gruzowisko. Liczymy na cud - powiedział w rozmowie z Radiem Bielsko burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy.