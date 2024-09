Wybuch w kosmodromie Plesieck. "Eksplodował w silosie"

- Rosja zamierza udzielić ostrej odpowiedzi, używając silniejszej broni - twierdził Wołodin. - Nikt nie powinien mieć co do tego złudzeń. Przed podjęciem takiej decyzji należy przypomnieć sobie lekcje z II wojny światowej. Dla porównania pocisk Sarmat potrzebuje 3 minut i 20 sekund, aby dotrzeć do Strasburga – ostrzegał Wołodin.