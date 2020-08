Wybuch w Bejrucie. Prezydent Francji Emmanuel Macron leci na miejsce tragedii

"Jutro jadę do Bejrutu na spotkanie z narodem libańskim i przekażę mu wiadomość o braterstwie i solidarności Francuzów. Sprawdzimy także aktualną sytuację razem z władzami Libanu" - przekazał na Facebooku Emmanuel Macron. Francuski prezydent zaraz po tragedii zapewniał o zaangażowaniu w pomoc humanitarną.

Eksplozja w Bejrucie. "Wybuch podobny do tego w Hiroszimie"

Pielęgniarki - które po tragedii krótko rozmawiały z reporterem CNN - przyznawały, że sceny na ostrym dyżurze "przypominały apokalipsę". Przypomnijmy, że we wtorek po południu doszło do potężnego wybuchu w zlokalizowanym w centrum Bejrutu porcie. Co najmniej 100 osób zginęło, a ponad 4000 jest rannych - bilans wciąż rośnie.