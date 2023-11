Wybuch gazu na plebanii. Jest akt oskarżenia dla 75-latka

- Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 75-latkowi. Mężczyzna został oskarżony o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji gazu ziemnego oraz nieumyślne doprowadzenia do eksplozji. Co doprowadziło do zawalenia się budynku probostwa, gdzie dwójka dzieci i ich ojciec doznali obrażeń ciała. Oskarżony do sprawy pozostaje tymczasowo aresztowany - przekazała w czwartek PAP rzeczniczka prokuratury Marta Zawada-Dybek.