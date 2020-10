Wybory w USA w cieniu pandemii koronawirusa. Padł nowy rekord zakażeń

Wybory w USA w cieniu pandemii

Pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych w błyskawicznym tempie. W środę poinformowano aż o 80 662 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To nowy rekord zakażeń w Stanach Zjednoczonych. Co gorsza, to trzeci rekord, który padł w ciągu tygodnia. Po raz pierwszy w USA dobowy przyrost chorych na COVID-19 wyniósł ponad 80 tysięcy przypadków. Do tego zmarło aż 996 osób.