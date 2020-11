Wybory w USA. Lokale w centrum Waszyngtonu zabijane deskami

To już kolejna taka sytuacja w tym roku - poprzednio w okolicach Białego Domu zdecydowano się na taki krok w trakcie gwałtownych antyrasistowskich protestów na wiosnę.

- Jeszcze w tygodniu nie było tego dużo, desek przybyło w weekend - relacjonuje w pracownica sieci restauracji fast food Five Guys. Na drogach prowadzących do Białego Domu obudowywane deskami się m.in. restauracje, sklepy oraz biura. Właściciele lokali tłumaczą to obawami przed zamieszkami w noc wyborczą z wtorku na środę. W rozmowach podkreślają, że mają nadzieję, iż ochrona nie będzie konieczna, ale lepiej jest dmuchać na zimne.