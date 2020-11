Wybory w USA. Joe Biden komentuje liczenie głosów

Wybory w USA przechodzą do historii, jednak kilka godzin po zamknięciu części lokali wyborczych nadal nie znamy wyników. - Jesteśmy w naprawdę dobrym miejscu. Wiemy, że możemy wygrać te wybory - mówił Joe Biden. Póki co demokrata prowadzi we wszystkich sondażach exit-poll, jednak sytuacja może się zmienić jak w kalejdoskopie.

Wybory w USA. Joe Biden podczas wieczoru wyborczego (PAP, Fot: PAP, EPA, JIM LO SCALZO)