Wybory w USA. Donald Trump opuści Biały Dom? Kolejny mocny wpis

Właściwie przesądzone jest, że Donalda Trumpa w funkcji prezydenta USA zastąpi Joe Biden . Trump swoje uprawnienia zachowuje do stycznia przyszłego roku. Amerykańscy prezydenci mają prawo pełnić swą funkcję do ostatniego dnia kadencji. Zaprzysiężenie nowej głowy państwa ma odbyć się 20 stycznia 2020 roku.

Donald Trump: Wybory w USA skradzione

Tak właśnie stało się w przypadku ostatnich wpisów, które zamieścił Donald Trump. "Uważamy, że ci ludzie to złodzieje. Struktury są skorumpowane. To były okradzione wybory. Najlepszy ankieter w Wielkiej Brytanii napisał dziś rano, że były to ukradzione wybory i że to niemożliwe, by Biden wyprzedził Obamę w niektórych z tych stanów" - czytamy we wpisie kandydata Republikanów.