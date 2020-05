Wybory w maju się nie odbyły. Minister Jacek Sasin się broni

Wybory prezydenckie 10 maja się nie odbyły, a kosztowały ponad 68 mln zł. Kto za to odpowiada i kto za to zapłaci? Opozycja wskazuje Jacka Sasina, ten jednak odpiera zarzuty. Proponuje, by przeciwnicy PiS podzielili się kosztami nieodbytych wyborów.

Jacek Sasin udzielał wywiadu z domowej kwarantanny (Agencja Gazeta)