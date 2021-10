Wybory w Czechach. Wiceszef polskiego MSZ o chęci współpracy ze zwycięską koalicją

Polskie MSZ ma "duże nadzieje na współpracę" z prawicową koalicją SPOLU, która zwyciężyła w wyborach do Izby Poselskiej parlamentu Czech. - Jeżeli ta zwycięska koalicja SPOLU będzie współtworzyć rząd, to liczymy na współpracę z takim rządem jeszcze intensywniejszą niż do tej pory – przekazał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.