Wybory USA. Elektorzy popierają Bidena, ostatnia nadzieja Trumpa upada

Głosowanie elektorskie to ostatnia instancja na jaką mógł liczyć Donald Trump . Przypomnijmy, w USA zwycięstwo kandydata w danym stanie oznacza, że zdobywa on głosy elektorskie (ich ilość jest równa ilości przedstawicieli stanu w Senacie i Izbie Reprezentantów). Teoretycznie można więc bardzo dokładnie przewidzieć jak zachowają się elektorzy.

W praktyce, amerykańska ordynacja wyborcza dopuszcza możliwość "wiarołomnego elektora", który głosuje wbrew mieszkańcom swojego stanu. Gdyby więc elektorzy z Pennsylwanii czy Georgii byli przekonani - tak jak Donald Trump - że doszło do wyborczych nadużyć, mogliby w ramach protestu poprzeć urzędującego prezydenta.

Nic takiego jednak jak na razie nie nastąpiło i zważywszy na to, że elektorzy ze stanów, w których walka o głosy toczyła się do samego końca, już głosowali - raczej nie nastąpi. Elektorzy spotykają się w lokalnych parlamentach, oddają głosy i podpisują protokoły wyborcze. Ostatni swoje głosy oddadzą elektorzy z Hawajów. Stanie się to w nocy z wtorku na środę, ale zapewne wtedy sprawa będzie już przesądzona.