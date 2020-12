Donald Trump zawetuje budżet Pentagonu?

"Największym wygranym naszego nowego projektu (ustawy) obronnej są Chiny! Zawetuję to" - napisał w niedzielę na Twitterze prezydent USA Donald Trump .

Prezydent USA zapowiedział, że zawetuje budżet Pentagonu . Projekt ustawy o środkach dla resortu obrony nie został odrzucony od blisko 60 lat - przypomina Associated Press. Biały Dom nie odpowiedział jeszcze na prośbę agencji prasowej o skomentowanie wpisu prezydenta Trumpa na Twitterze.

Ustawa o budżecie obronnym

Ustawa o budżecie obronnym, w tym roku opiewającym na około 740 mld dolarów, negocjowana jest co roku przez Republikanów i Demokratów. Następnie popierana w Kongresie przez parlamentarzystów obu partii. Gdyby prezydent Trump ją zawetował, to potrzebna będzie większość dwóch trzecich w każdej z izb, by ustawa weszła w życie.