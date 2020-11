Wybory USA. Donald Trump chwali się szczepionkami na "chińską zarazę"

Wybory w USA zakończyły się zwycięstwem demokraty Joe Bidena. Mimo wyników głosowania, Donald Trump po raz kolejny poinformował w mediach społecznościowych, że to on wygrał wybory. Urzędujący prezydent zwrócił również uwagę, że to za jego prezydentury powstały szczepionki na COVID-19.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory USA. Donald Trump chwali się szczepionkami na "chińską zarazę" (CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag, Fot: Caroline Brehman)