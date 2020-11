Wybory USA. Czarnecki: Biden będzie prezydentem, ale Trump nie złoży broni

Wybory USA. Ryszard Czarnecki o słowach Joe Bidena

Europoseł zapewnił też, że Polska będzie utrzymywać "jak najlepsze relacje z prezydentem USA, ktokolwiek nim będzie". Czarnecki odniósł się też do słów Joe Bidena, który podczas spotkania z wyborcami zorganizowanego przez ABC News w Filadelfii, stwierdził, że "NATO jest narażone na ryzyko początku pęknięcia. "Widzimy to wszystko, co dzieje się od Białorusi po Polskę, po Węgry oraz wzrost totalitarnych reżimów na świecie" - mówił Biden.

Europoseł pytany o podziały w obozie prawicy i pandemię koronawirusa, która w Polsce z dnia na dzień przybiera na sile stwierdził, że to walka z COVID-19, a nie podziały, jest teraz najważniejsza. - Wszystkie ręce na pokład. To wyzwanie na teraz - mówił Czarnecki. Odniósł się też do dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia i przygotowań rządu na nadejście drugiej fali koronawirusa. - Polskie władze robią, co mogą, by sprostać pandemii. To rzecz, której wcześniej nie było, wszyscy się teraz uczymy - mówił Czarnecki. - Trzeba zakasać rękawy i pracować - dodał.