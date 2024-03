Wybory samorządowe 2024. Transport do lokalu wyborczego. Dla kogo?

Wybory samorządowe 2024. Transport do lokalu wyborczego. Dla kogo?

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia 2024. W tym dniu wyborcy, którzy przybędą do lokali wyborczych, zdecydują o składzie lokalnych rad, a także wybiorą wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Część z głosujących będzie mogła skorzystać z darmowego transportu do i z lokalu wyborczego. Którzy?

Jak wskazuje kalendarz na wybory samorządowe, do poniedziałku 25 marca możliwe jest zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego w dniu wyborów. Kto może z niego skorzystać?

Bezpłatny transport na wybory. Uprawnienia reguluje Kodeks wyborczy

O prawie do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego informują przepisy art. 37e Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nim, do i z lokalu obwodowej komisji wyborczej mogą zostać przetransportowani wyborcy, którzy:

posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski" - informuje par. 2. art. 37e Kodeksu wyborczego,

Transport na wybory odbywa się z miejsca zamieszkania, miejsca pobytu lub miejsca wskazanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie a transport powrotny - z lokalu wyborczego do miejsca wyjazdu.

Wybory samorządowe 2024. Sprawdź najnowsze informacje

Zobacz także : Kto może głosować w wyborach samorządowych?

Transport na wybory. To główne terminy

Zgodnie z przepisami, uprawnieni wyborcy, którzy chcą skorzystać z prawa do bezpłatnego transportu na wybory i z lokalu wyborczego, powinni zgłosić taki zamiar do 13. dnia przed dniem głosowania.