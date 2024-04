Wybory samorządowe 2024. Jak oddać ważny głos?

Głosowanie w wyborach samorządowych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

Kodeks wyborczy wyjaśnia również, jak oddać ważny głos w wyborach do rady gmin, liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Jak informuje art. 440. wspomnianej ustawy, w gminach tych wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku "X" w kratce znajdującej się z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, co jest równe z jego pierwszeństwem do uzyskania mandatu.