Wybory prezydenckie. Pojawiła się nieoczekiwana kandydatka

Duda - tak ma na nazwisko kolejna osoba pretendująca do prezydenckiego fotela. Bynajmniej nie chodzi o Andrzeja Dudę. Jak podkreśla pani Jolanta, "Polska potrzebuje kogoś, kto jest świeży i pozytywnie nastawiony".

Na razie jej kampania ogranicza się do jednego billboardu i aktywności na portalu społecznościowym. Jolanta Duda z Chełma chce wystartować w wyścigu o fotel prezydencki i rywalizować z kandydatem PiS o tym samym nazwisku.

- Jestem z Chełma, tu skończyłam I Liceum Ogólnokształcące. I choć wyjechałam z miasta, to sentyment do szkoły i nauczycieli pozostał. Czasem się jeszcze spotykamy, aby powspominać. Po studiach w Warszawie wraz z mężem wyjechaliśmy do Londynu - mówi Jolanta Duda. Pracowała tam w banku, wróciła cztery lata temu.