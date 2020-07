Wybory prezydenckie. Michał Szczerba: Druga tura wyborów powinna być powtórzona

Szczerba mówi o składanych przez Koalicję Obywatelską - ale także przez wyborców - protestach wyborczych. - Protesty dotyczą różnych aspektów. Chodzi m.in. o niedziałającą aplikację MSZ eWybory. Przez jej awarię, tysiące obywyteli nie mogło się zarejestrować na wybory. Nie dostarczono na czas tysięcy pakietów wyborczych do Polaków głosujących za granicą. Wyglądało to na celowy sabotaż podległych rządowi konsulatów i placówek. Również w kraju były nieprawidłowości z ePUAP, do spisów nie zostało dopisanych tysiące wyborców, co okazało się dopiero 12 lipca, kiedy odmówiono im prawa głosu - wylicza w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" poseł PO.