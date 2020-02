Wybory prezydenckie 2020. Wygrana Andrzeja Dudy? PiS zdradza, o jakie poparcie powalczy

- Jeżeli mówimy o zwycięstwie Andrzeja Dudy w najbliższych wyborach, to potrzebne jest poparcie na poziomie ok. 9 milionów głosów - zadeklarował Jarosław Krajewski z PiS-u. Polityk dodał, że sztab i partia urzędującej głowy państwa "musi przekonywać Polaków do poparcia Andrzeja Dudy".

Włoszczowa. Prezydent Andrzej Duda wizyty w woj. świętokrzyskim, 7 lutego br. (PAP, Fot: Piotr Polak)

Deklaracja i precyzyjne wyliczenie ile głosów do wygranej potrzebuje Andrzej Duda padły w niedzielę rano na antenie Polskiego Radia. Jarosław Krajewski był gościem programu "7x24".

W niedzielę 9 lutego br. gośćmi Katarzyny Gójskiej byli: Jan Filip Libicki (PSL), Grzegorz Napieralski (KO), Maciej Konieczny (Razem), Paweł Sałek (doradca prezydenta), Mariusz Kałużny (SP) oraz Jarosław Krajewski (PiS).

Ten ostatni zaczął od zapowiedzi, że "w najbliższych dniach będzie można mówić o pewnym przyspieszeniu związanym z wyborami prezydenckimi". Posłowi Prawa i Sprawiedliwości chodziło o kampanię kandydata, który ubiega się o reelekcję.

- To Polsce i Polakom jest potrzebna kontynuacja dobrych działań Andrzeja Dudy z ostatnich lat. Mój głos pan prezydent ma, teraz najważniejsza jest mobilizacja kolejnych osób - ocenił Jarosław Krajewski. Jego zdaniem urzędujący prezydent "dał świadectwo, że jest osobą, która godnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Prowadzi realny dialog z Polakami, odwiedził wszystkie powiaty w Polsce".

Zdaniem polityka PiS-u do pewnej wygranej Andrzej Duda potrzebuje poparcia na poziomie 9 milionów głosów.

Wybory prezydenckie 2020. Pierwszy weekend oficjalne kampanii wyborczej

Przed zbytnią pewnością siebie przestrzegł inny gość porannego programu Polskiego Radia, Jan Filip Libicki.

- Pięć lat temu urzędujący prezydent miał dużo większą przewagę na starcie, a wybory przegrał. Andrzej Duda startuje z poziomu czterdziestu kilku procent poparcia. Wszystko jest otwarte. Uważam, że szanse są wyrównane. Prezydent wcale nie jest faworytem - skomentował polityk PSL-u.

Podobnego zdania jest Grzegorz Napieralski. Były szef SLD ocenił, że Andrzej Duda ma problem.

- Dla niego druga tura będzie trudna. Musi mobilizować swoich wyborców, będzie zwracać się do poszczególnych partii i środowisk, żeby budować poparcie. To samo robi Małgorzata Kidawa-Błońska - zauważył poseł KO.

Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie zaplanowano na 10 maja

W tym tygodniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona dwa tygodni później, czyli 24 maja.

Andrzej Duda, jako ostatni z kandydatów, ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Zrobił to podczas spotkania w mieszkańcami Lubartowa.

Oprócz urzędującego prezydenta o najwyższy urząd w państwie ubiegają się również Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak oraz Szymon Hołownia.

Źródło: PolskieRadio24.pl

