Wybory prezydenckie 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz o Donaldzie Tusku. "Z chęcią bym się starł w debacie"

Lider PSL ujawnił, że nie ma namaszczenia ze strony szefa Rady Europejskiej. Jak informuje, rozmawiał z Donaldem Tuskiem, ale zaprzecza, by poruszali temat wyborów prezydenckich 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował też kandydatury Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza do TK.

Polityk skomentował również nominację Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbiety Chojny-Duch do Trybunału Konstytucyjnego. - To nieprawdopodobne. Te kandydatury są bez sensu. My nikogo nie wystawiliśmy i nikogo nie poprzemy. To kpina. Na początku pomyślałem, że to jakaś ustawka dla prezydenta Andrzej Dudy, który wyjdzie i powie, że oni nie spełniają wymaganych przesłanek dotyczących nieskazitelności. To nie tylko kompromitacja, ale koniec TK - uważa.