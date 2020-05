Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: Współczuję Andrzejowi Dudzie

Rafał Trzaskowski był gościem programu "Kropka nad i" w TVN24. Prezydent Warszawy był pytany m.in. o nadchodzące wybory prezydenckie. - Ja jetem gotowy na wybory. Z tego co widzę, każdy chce w nich uczestniczyć, to bardzo budujące. Będziemy mieć piękne, demokratyczne wybory - mówił kandydat PO na prezydenta.

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski: jestem gotowy na wybory

Jak dodał, jest gotowy na każdy termin. - Tylko twarda postawa opozycji doprowadziła do tego, że mamy prawo do wyborów bezpośrednich, a to najważniejsze. Mam nadzieję, ze będziemy wkrótce gotowi na demokratyczne wybory - podkreślił Rafał Trzaskowski.