Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski we Włocławku. Padły mocne słowa

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski we Włocławku

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski ostro o debacie w TVP

- To dzięki waszej pracy, dzięki samorządowcom Włocławek może się zmieniać na lepsze. Nie damy sobie odebrać dumny z tych ostatnich 30 lat. Mamy dość tego, że cały czas próbuje się nas dzielić! - mówił Trzaskowski do mieszkańców Włocławka.

Kandydat na prezydenta uderzył też w "Kartę rodziny", która znalazła się w programie Andrzeja Dudy. - Wy naprawdę chcecie nas uczyć czym jest rodzina? My wiemy, czym ona jest! Nic nie powoduje mojego większego gniewu, niż to, co PiS robi z naszą edukacją. Po 20 latach widzieliśmy, że gimnazja zaczęły dobrze funkcjonować, a co się stało? Jeden wielki chaos - mówił prezydent Warszawy. - Dziś rząd nie szanuje naszych nauczycieli. Nie szanuje ludzi, którzy kształcą nasze dzieci. Co jest ważniejszego dla polskiej rodziny, niż właśnie edukacja? To ona jest najważniejsza - dodał.