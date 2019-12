Wybory prezydenckie 2020. Radni PiS pytają o finansowanie konwencji Szymona Hołowni

Do biura prezydent Gdańska wpłynęła interpelacja radnych PiS. Samorządowcy chcą dowiedzieć się, kto stał za organizacją niedzielnej konwencji Szymona Hołowni na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Rzecznik Aleksandry Dulkiewicz zapewnia, że wszystkie koszta poniósł sztab byłego prezentera.

Przekonywał, że nastał czas na człowieka, który "przychodząc z dołu, naprawi to, co zostało zepsute na górze". - I całą energię, którą tracimy teraz na spory, wykorzystamy jako paliwo do budowy lepszej Polski - dodał dziennikarz.