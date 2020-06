Wybory prezydenckie 2020. Przez koronawirusa na Śląsku muszą głosować korespondencyjne

To już pewne, że na Śląsku wybory prezydencie w największym stopniu będą musiały rozstrzygnąć się w oparciu głosowanie korespondencyjne. Rybnik, Bytom i Jastrzębie-Zdrój to gminy, w których epidemia koronawirusa nie gaśnie. Tysiące wyborców będzie tam zmuszonych do oddania głosu w trybie głosowania pocztowego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Getty Images)