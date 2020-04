Wybory prezydenckie 2020. Oświadczenie sztabu wyborczego Andrzeja Dudy

Wybory prezydenckie 2020. Komentarz rzecznika rządu

Wcześniej na temat wyborów w Radiu Zet wypowiadał się Piotr Mueller. Rzecznik rządu zapewnił, że wszyscy Polacy będą mogli zagłosować w wyborach. Odniósł się też do propozycji, by rodacy mieszkający za granicą mogli głosować np. przez internet. - Wybory przez internet są dużo trudniejsze do bezpiecznego zorganizowania niż wybory korespondencyjne - powiedział. Odnosząc się do dramatycznej skali epidemii np. w USA, zaznaczył, że może tak się stać, że za kilka miesięcy sytuacja w Polsce będzie dobra, a w USA nadal zła i ciężko w takim wypadku rezygnować z wyborów prezydenckich.