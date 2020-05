Wybory prezydenckie 2020. Najnowsze sondaże jak zimny prysznic dla obozu władzy

Wybory prezydenckie. Lód na rozgrzane głowy

– Związane jest to m.in. ze wzrostem frekwencji w sondażach, deklaracji udziału w wyborach przez wyborców opozycji, co musiało wpłynąć na rozproszenie czy "wypłaszczenie" poparcia prezydenta Andrzeja Dudy – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik PiS Radosław Fogiel. Jak dodaje, Platforma "monetyzuje" także "efekt nowości swojego kandydata". Jako trzeci powód wzrostu notowań Trzaskowskiego Fogiel wskazuje powrót wyborców, którzy odsunęli się od PO podczas kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, poprzedniej kandydatki PO w walce o fotel prezydencki. – Rafał Trzaskowski ponownie konsoliduje wyborców, którzy "odpłynęli" do Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Szymona Hołowni. Po tym, co widzieliśmy wcześniej, niewiele trzeba skuteczności, żeby ten "lud platformerski" do siebie przekonać – tłumaczy w rozmowie z WP członek sztabu wyborczego prezydenta.