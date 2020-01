Wybory prezydenckie 2020. Leszek Miller dystansuje się od SLD

- Statut SLD nie określa możliwości rekomendacji kandydata na prezydenta - przyznał w wywiadzie Leszek Miller. Były premier ujawnił także, że jego dawna partia planowała wystawić zupełnie innego kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich.

- Zgodnie ze statutem Zarząd Krajowy nie ma uprawnień, żeby rekomendować kandydata - przyznał w rozmowie z Polsat News Leszek Miller. - Ogólnopolska konwencja ma się odbyć 19 stycznia i zobaczymy, co się na tej konwencji zdarzy. Będę się wsłuchiwał w to, co Robert Biedroń ma do zaoferowania i w to, co będzie oznaczało smak jego prezydentury, przynajmniej w zapowiedzi - wyznał "Żelazny Kanclerz".