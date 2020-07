Wybory prezydenckie 2020. Konferencja PKW. Nowe dane o frekwencji wyborczej

Najważniejsze dane dotyczyły przypadków łamania ciszy wyborczej oraz frekwencji. Na konferencji z godziny 13:30 PKW informowało o danych z godziny 12. Wtedy frekwencja wyborcza wyniosła rekordowe 24,73 proc. To więcej, niż odnotowano przy I turze wyborów prezydenckich 2020, która odbyła się 28 czerwca.

Do godziny 12 najwyższą frekwencję wyborczą odnotowano w Krynicy Morskiej. Tam do urn poszło 52,36 proc. osób uprawnionych do głosowania. Na konferencji mówiono też o frekwencji w poszczególnych województwach. Najwyższą odnotowano w województwie mazowieckim a najniższą w województwie opolskim.