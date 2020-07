Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Kaczyński do sztabowców: musimy zwyciężać do 2030 roku

Dopiero w poniedziałek wrócił do Warszawy, w siedzibie partii spotkał się z sztabowcami - informuje "Gazeta Wyborcza". – Spotkanie było w miłej atmosferze, żadnych połajanek, same podziękowania. Prezes powiedział, że czas na analizę kampanii dopiero nadejdzie – powiedział jeden z uczestników spotkania w rozmowie z "GW".

Podczas spotkania pojawiły się również plany na przyszłość. – Prezes powiedział, że mamy zwyciężać do 2030 roku. Że to nic nadzwyczajnego, bo w wielu krajach europejskich partie rządziły tak długo i to wyszło im na dobre – dodał rozmówca gazety.