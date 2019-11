Wybory prezydenckie 2020. Jacek Saryusz-Wolski: Donald Tusk to tchórz

- Nie wydaje mi się, żeby Donald Tusk kandydował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. - stwierdził w wywiadzie Jacek Saryusz-Wolski. Europoseł PiS nazwał także byłego premiera "wielkim szkodnikiem polskiej polityki".

Według europosła (w przeszłości związanego z Platformą Obywatelską) przewodniczący Rady Europejskiej ma nikłe szanse na wywalczenie fotela prezydenckiego. - Z badania widać, jak wielki elektorat negatywny ma Tusk i ja się poczuwam do dorzucenia cegiełki w stosunku do niego. Tusk jest wielkim szkodnikiem polskiej politykiem. To ja podniosłem larum tuż po wszczęciu procedury z art. 7 przeciwko Polsce - mówił w rozmowie z PR24 Jacek Saryusz-Wolski.

Dodał, że były premier jest "tchórzem". - Tusk będzie się bał przegranej. On ma po 2005 straszną traumę po tym jak pokonał go Lech Kaczyński - przyznał Saryusz-Wolski. Mimo to europoseł PIS wyznał, że były premier ma "pewien szarm". - I część opinii publicznej jest tym oczadzona. Mimo to ludzie połapali się jaka to persona i co wyrządziła Polsce - dodał polityk.