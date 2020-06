Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda: Polska zmienia się na lepsze

- To jest taki dzień, jak moje 5 lat prezydentury. Mnóstwo spotkań z rodakami, w różnych miejscach, w różnej pogodzie. Bardzo sobie cenię te spotkania z mieszkańcami polskich miast, to zawsze było dla mnie bardzo ważne. Zrozumiałem wartość tego w poprzedniej kampanii i dzięki temu nie utknąłem pod żyrandolem - mówił Andrzej Duda w "Gościu Wiadomości" w TVP Info.

Zobacz także: Wybory prezydenckie 2020. Sztab Andrzeja Dudy zarzuca kłamstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Cezary Tomczyk: nie wiem, o co chodzi

- Polska się zmienia, zmienia się na lepsze. Najniższa płaca wzrosła z 1750 zł do 2600 zł, to jest 850 zł. Została wreszcie wprowadzona godziwa stawka godzinowa, i to dla wszelkiego rodzaju umów. Jest mnóstwo tych elementów, które dziś powodują, że ludzie czują się spokojnie i bezpiecznie. Żyje im się lepiej - przekonywał Andrzej Duda.