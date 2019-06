Wybory parlamentarne w Danii wygrywa lewica. Zandberg: Dobre wieści, nacjonaliści stracili połowę mandatów

Socjaldemokraci wygrali wybory parlamentarne w Danii i poprawili swój wynik o cztery mandaty. Z rezultatu zadowolony był lider Razem. Partie lewicowe będą dysponować 91 mandatami w liczącym 179 parlamencie. Prawica wprowadziła 75 posłów.

Wybory parlamentarne w Danii wygrała Partia Socjaldemokratyczna, która zdobyła 25,9 proc. głosów, co dało jej 48 mandatów. Drugą pozycję zajęła centroprawicowa Duńska Partia Liberalna z poparciem na poziomie 23,4 proc., przez co wprowadzi do parlamentu 43 posłów. Taki wynik oznacza dla niej utratę władzy, bo jej koalicjant Duńska Partia Ludowa zdobyła niecałe 9 proc. (16 miejsc).