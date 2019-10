Wybory parlamentarne 2019. Zamieszanie wokół Senatu. Unik Platformy Obywatelskiej

Platforma Obywatelska podsumowuje wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna podkreśla sukces "paktu senackiego". Z kolei marszałek Marek Borusewicz miał apel do Prawa i Sprawiedliwości.

Na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna chwalił pakt senacki łączący polityków partii opozycyjnych, który został wystawiony w wyborach parlamentarnych 2019. – To jest wielka lekcja demokracji. To szansa na to, by wygrać wybory prezydenckie i następne wybory prezydenckie – powiedział szef PO.