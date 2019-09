Wybory parlamentarne 2019 w liczbach. Sprawdź, ilu kandydatów walczy o miejsca w Sejmie i Senacie

Wybory parlamentarne 2019. O jeden mandat posła walczy średnio 11 kandydatów, a na jedno miejsce w Senacie przypada 3 chętnych. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o październikowych wyborach. Podajemy istotne liczby.

Wybory parlamentarne 2019 – kandydaci do Sejmu

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę 13 października Polki i Polacy wybiorą 100 senatorów oraz 460 posłów. Przypominamy, że w wyborach do Sejmu, we wszystkich 41 okręgach wyborczych zarejestrowano pięć komitetów:

Wybory do Sejmu w liczbach

Wiadomo, że łącznie o mandat posła będzie się ubiegać 5114 kandydatów, czyli jeden mandat powalczy średnio 11 osób. Średnia wieku chętnych na posłów wynosi 46 lat. Najmłodszy kandydat ma zaledwie 21 lat a najstarszy 92 lata. Partią skupiającą najmłodszych, jest Konfederacja, gdzie średni wiek kandydatów wynosi 39 lat. Średni wiek kandydatów Lewicy to 45 lat, Koalicji Obywatelskiej 48 lat, PiS, 49 lat, a PSL 50 lat. Kobiety stanowią 42,08 proc chętnych na posłów (kandydują 2152 panie). Najwięcej kobiet znajdziemy na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej (424 pań na 910 kandydatów). Drugie miejsce pod tym względem zajęła Koalicja Obywatelska (395 kobiet na 919 osób, a trzecie Polskie Stronnictwo Ludowej (319 na 916). Najmniej pań, bo jedynie 349 na 880 kandydujących, znalazło się na listach Konfederacji praz Prawa i Sprawiedliwości (358 kobiet na 919 kandydatów)

Wybory do Senatu w liczbach

Na listach wyborczych jest 278 osób chętnych na przyszłych senatorów. O jeden mandat powalczy średnio 3 kandydatów. Ich średnia wieku wynosi 56 lat. Najmłodszy kandydat na senatora ma 30 lat a najstarszy 81 lat. W wyborach do wyżej izby parlamentu, w 42 okręgach wystawiono 2 kandydatów, Najwięcej, bo 5, wystawiono w okręgach nr 12 (Toruń i powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski oraz Grudziądz), nr 13 (Toruń i powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz Włocławek) i nr 83 (Kielce, powiat kielecki i Kielce. W odróżnieniu od kandydatów do Sejmu, o miejsce w Senacie ubiega się zdecydowanie mniej pań. 45 zarejestrowanych kobiet stanowi 16,19 proc. wszystkich kandydatów do Senatu.