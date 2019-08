Wybory parlamentarne 2019. Stanisław Gawłowski wystartuje do Senatu. Nie będzie miał kontrkandydata z KO

Poseł PO wystartuje z własnego komitetu Demokracja Obywatelska. Informację o rejestracji potwierdziła PWK. Tym samym Stanisław Gawłowski nie z wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej. KO z kolei nie zamierza mu wystawiać kontrkandydata.

Stanisław Gawłowski został kandydatem do Senatu z okręgu koszalińskiego nr 100. Były sekretarz generalny PO wystartuje z własnego komitetu Demokracja Obywatelska. Informację o rejestracji komitetu potwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza - podaje TVP3 Szczecin. Głównym rywalem polityka ma być Krzysztof Nieckarz z PiS.

Według prokuratury były sekretarz generalny PO miał przyjąć łapówkę w wysokości 175 tys. zł i dwa zegarki warte ok. 25 tys. zł. Zarzuty dotyczą też ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej i podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tys. zł.