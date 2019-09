Wybory parlamentarne 2019. Robert Biedroń o "kordonie sanitarnym" wokół PiS

Wybory parlamentarne 2019 będą kluczowe dla politycznej przyszłości Roberta Biedronia. Szef sztabu wyborczego Lewicy łączy pracę przy kampanii z obowiązkami europosła. Jak stwierdził, w Brukseli istnieje "kordon sanitarny" wokół polityków PiS.

Robert Biedroń uważa, że politycy PiS są sfrustrowani tym, że w instytucjach unijnych podchodzi się do nich nieufnie. W czwartek miało się to przejawiać ostrymi wypowiedziami europosłów, a do niedawna ministrów: Patryka Jakiego i Beaty Kempy.