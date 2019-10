Wybory parlamentarne 2019. Premier Mateusz Morawiecki: dwie różne wizje Polski

Wybory parlamentarne już w niedzielę, więc politycy wykorzystują każdą okazję do mobilizacji zwolenników. - Wybieramy między dwoma różnymi wizjami rozwoju Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu był gościem "Wiadomości" TVP.

- Wierzę, że wielu ludzi pójdzie do wyborów. Podkreślamy: każdy głos jest ważny. Każde sto głosów jest ważne. To może zadecydować o tym, czy będziemy mogli reformować Polskę w duchu Solidarności. To są wybory zasadnicze od 30 lat. Wybieramy między dwoma różnymi wizjami rozwoju Polski - mówił szef rządu.