Wybory parlamentarne 2019. Posłanka PiS Krystyna Wróblewska prosi o poparcie proboszczów

Posłanka PiS z Rzeszowa, Krystyna Wróblewska, napisała list do proboszczów podkarpackich parafii. - Żałosne - skomentował list Paweł Poncyljusz z Koalicji Obywatelskiej.

Portal Rzeszów News dotarł do listu, jaki Krystyna Wróblewska wysłała we wrześniu do proboszczów w diecezji rzeszowskiej. Posłanka kandyduje do Sejmy z piątego miejsca listy PiS w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim.

Wybory parlamentarne 2019. Napisała o LGBT

- Mam się czym pochwalić. List wysłałam też do samorządowców i innych środowisk, bo taka jest rola posła, żeby mówił, co zrobił - powiedziała portalowi. Nie ukrywa też, że liczy na poparcie Kościoła. - Jak się list komuś nie podoba, to może go wyrzucić do kosza albo spalić w kominku - dodaje Wróblewska.