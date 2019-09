Wybory parlamentarne 2019. Poseł PiS znał numer listy? "To ludzki błąd"

Poseł PiS Grzegorz Lorek wydrukował plakaty, na których widać numer listy. Problem w tym, że wydrukował je wtedy, gdy numery nie były jeszcze rozlosowane. Pojawiły się więc pytania, czy znał je wcześniej. - To czysta, ludzka pomyłka - tłumaczy w rozmowie z WP.

Czy to możliwe, że Grzegorz Lorek znał wcześniej numer listy? - To była czysta, ludzka pomyłka - tłumaczy w rozmowie z WP. - Błąd drukarski.

"Załamałem się, jak to zobaczyłem"

Poseł PiS wyjaśnia, że nie był to ani cud, ani magia. Jako kandydat dostał szablon plakatu. Na nich były ustawione odpowiednie kolory, hasło wyborcze, ale były też numery. - Na każdym szablonie jest inny numer - mówi. - Drukarz wydrukował to, co miał jako wzór. Nie myślał, żeby to zmienić, nie zastanawiał się, nie analizował.