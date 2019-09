Kandydat PiS na senatora ze Śląska cieszy się z darmowej promocji w mediach społecznościowych. Leszek Piechota już 26 sierpnia wstawił na swój profil plakat wyborczy, na którym widnieje numer komitetu PiS. W piątek ten sam numer wylosowano w PKW.

Wybory parlamentarne 2019. Przewidział numer listy PiS. Leszek Piechota postawił na dwójkę i wygrał

Leszek Piechota to kandydat do Senatu. W poprzednich wyborach dostał się do tej izby z list PO, ale w trakcie kadencji przeszedł do PiS. Startuje z 6. miejsca z list tej partii w okręgu nr 31 obejmującym Katowice, Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychów i powiatu bieruńsko-lędziński.