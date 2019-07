Wybory parlamentarne 2019. PiS uderza spotem wyborczym w opozycję

"Koalicja pustych obietnic" - pod takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość promuje najnowszy spot w jesiennej kampanii do parlamentu. - Wiarygodność to podstawa dla naszej partii - mówił na konferencji Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS.

Związki partnerskie, wiek emerytalny czy utrzymanie 500 plus - to główne tematy spotu Prawa i Sprawiedliwości. Na nagraniu udostępnionym na Twitterze partia zestawiła wypowiedzi polityków opozycji. Grzegorzowi Schetynie oberwało się za zmianę zdania ws. związków partnerskich. - Absolutnie nie będzie, mówię z pełną odpowiedzialnością. Na pewno nie będzie (związków partnerskich - przyp.red.) - mówi lider PO. Później pada zapowiedź Schetyny z konwencji programowej Platformy - "związki partnerskie, najwyższy czas je wprowadzić".

- Wiarygodność Schetyny i Kosiniaka-Kamysza jest żadna - stwierdził po prezentacji Krzysztof Sobolewski. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego dodał, że "wyborcza telenowela trwa". - Dziś ustami lidera Ludowców było to jasno powiedziane: po wyborach PO i PSL będą razem - mówił. - Nieważne czy to Koalicja Polska, czy Europejska. Wiadomo, że to Koalicja Pustych Obietnic - dodał.