Wybory parlamentarne 2019. Piotr Zgorzelski wygrał z Moniką Jaruzelską

Niespodzianka tuż przed finiszem kampanii wyborczej. "Wygrałem w Sądzie Apelacyjnym z Panią Moniką Jaruzelską. Orzeczenie Sądu Okręgowego uchylone" - przekazał na Twitterze Piotr Zgorzelski. Sąd wcześniejszej instancji nakazał posłowi PSL sprostować słowa o "willi generała".

"Jeśli pani Monika Jaruzelska chce coś oddawać, to może najpierw willę, która należała do zacnej rodziny Przedpełskich. Utracili willę w wyniku dekretu Bieruta i w 1977 r . Wojciech Jaruzelski, można powiedzieć, kupił ją od zasobów Ministerstwa Obrony Narodowej za 320 tys. zł. Po czym uzyskał 70-proc. bonifikatę, czyli w istocie dostał ją za darmo. Ja myślę, że o tym trzeba rozmawiać, trzeba oddać willę prawowitym spadkobiercom" - mówił podczas wywiadu radiowego Zgorzelski. Za tę wypowiedź do sądu pozwała go Monika Jaruzelska.