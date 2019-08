Wybory parlamentarne 2019. Marek Migalski startuje do Senatu. Teraz tłumaczy swoją decyzję

Marek Migalski startuje do Senatu z list PO-KO. Podaje dwa powody swojej decyzji. Chodzi m.in. o jego rywalkę z okręgu.

Po zarządzie krajowym Platformy Obywatelskiej partia przegłosowała listę kandydatów do jesiennych wyborów parlamentarnych. Wśród nich jest Marek Migalski: teraz znany jako politolog, w przeszłości był europosłem Prawa i Sprawiedliwości oraz założycielem ugrupowania Polska Jest Najważniejsza. Teraz kandyduje do Senatu z Raciborza.

Marek Migalski na Facebooku tłumaczy, dlaczego zdecydował się na start w wyborach parlamentarnych. Podaje dwa powody. Politolog wskazuje na to, że w okręg z którego startuje od 2015 roku systematycznie wygrywa PiS. "I dlatego właśnie uznałem, że bez mojego udziału ten mandat na pewno przypadnie partii Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza, posłanki Pawłowicz i prokuratora Piotrowicza" - czytamy we wpisie Migalskiego.

To jednak nie wszystko: okazuje, że jest jeszcze drugi powód. "Maksymalnie się wkurzyłem i właśnie wówczas podjąłem ostateczną decyzję o przyjęciu propozycji startu, gdy usłyszałem, że kandydatką do zaszczytnego stanowiska senatora z okręgu obejmującego Wodzisław Śląski, mój rodzinny Racibórz, Jastrzębie-Zdrój i Żory (oraz okoliczne gminy) jest… żona obecnego senatora!" - czytamy na Facebooku. Chodzi o Ewę Gawędę, żonę Adama Gawędy, który w przeszłosci również należał do PJN.