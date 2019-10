Wybory parlamentarne 2019. Lider PO Grzegorz Schetyna apeluje: Przekonajcie nieprzekonanych

- Proszę o wielkie zaangażowanie, budowanie przekonania, że jutro może być lepsze, przekonywanie innych do swoich racji. Proszę też o mobilizację do ostatnich dni i przekonanie nieprzekonanych - zaapelował w sobotę Grzegorz Schetyna, lider PO.

Na zwołanej w sobotę rano konferencji prasowej we Wrocławiu Grzegorz Schetyna przypomniał, że dzisiaj jest pogrzeb Kornela Morawieckiego.

- Chciałbym powiedzieć kilka słów o Kornelu Morawieckim, tej postaci ważnej dla Wrocławia i naszej historii. Dzisiaj już go nie ma z nami, ale to dla nas wielkie wyzwanie: jak robić politykę i mimo różnic oraz sporów szukać tego, co jest wspólne - powiedział polityk PO. - Chciałbym podziękować Kornelowi za te lata. Historia Solidarności Walczącej jest pełna osób, które dzisiaj nie są bardzo znane, powinniśmy o nich pamiętać - dodał.