Wybory parlamentarne 2019. Konfederacja po raz drugi wygrywa z TVP w sądzie

"Wygrywamy z TVP również również w drugiej instancji! Postanowienie jest prawomocne, czekamy na przeprosiny w głównym wydaniu 'Wiadomości'" - przekazał na Twitterze Jakub Kulesza. Tym samym sąd oddalił zażalenie TVP na poprzedni wyrok ws. materiału wyborczego w programie informacyjnym.

Przypomnijmy: sąd pierwszej instancji nakazał "Wiadomościom" TVP opublikować przeprosiny i sprostowanie oraz rzetelny materiał na temat sondaży pokazujących, że Konfederacja wejdzie do Sejmu. Mimo przekroczenia 5 proc. w jednym z badań, nazwa komitetu nie pojawiła się materiale TVP. Publiczny nadawca został pozwany przez przedstawicieli komitetu w trybie wyborczym .

